Женщина сходила на массаж ног и умерла

В городе Чиангмай на севере Таиланда беременная женщина сходила на массаж ног, впала в кому и спустя полгода умерла. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

11 января 25-летняя Вираван Кедкесри (Wirawan Kedkesri) потеряла сознание во время массажа ступней и голеней. Ее немедленно доставили в больницу. В отделении скорой помощи пациентка перенесла инсульт и остановку сердца, из-за чего у нее произошел выкидыш. Врачи диагностировали у нее тромбоэмболию легочной артерии.

Кедкесри впала в кому, и спустя полгода родные решили, что у женщины нет шансов на восстановление. В пятницу, 19 июля, они отключили ее от аппаратов жизнеобеспечения. «Нам было сложно принять это решение, — подчеркнула ее тетя Чайват Камя (Chaiwat Khamya). — Однако теперь она покоится с миром».

Местная полиция выдвинула обвинения против массажистки Сутаньи Кави (Suthanya Kawee), которая обслуживала погибшую. Власти Таиланда предполагают, что Кави была недостаточно квалифицирована для проведения массажа беременным женщинам.

15 июля сообщалось, что в Москве во время массажа лица в медицинском центре умерла 30-летняя Элина Бабичева. Сотрудники клиники рассказали, что у клиентки были расширены зрачки, и она вела себя неадекватно.

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