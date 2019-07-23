Партии Зеленского напомнили о военных преступлениях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник прокомментировал слова главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о недопустимости амнистии для «боевиков, которые замешаны в военных преступлениях». Заявление Мирошника приводит РИА Новости.

По его мнению, военным преступлением является убийство мирных жителей и разрушение их жилья, уничтожение водоводов и сетей энергоснабжения. «В конце концов, военные преступления — это истязание и убийство военнопленных, как это было с Валерием Ивановым во львовской колонии. А защита своего дома и своей семьи от нацбатов и бандеровцев, от неконституционно используемых внутри государства войск — это общечеловеческий долг и подвиг», — подчеркнул представитель ЛНР.

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Он добавил, что, поддерживая минские соглашения, Киев должен выполнять все их пункты, в том числе пункт, предусматривающий амнистию и запрет преследования.

22 июля Разумков сообщил, что команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе, вопреки минским соглашениям, обязанность по выполнению которых взял на себя Киев.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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