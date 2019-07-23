Женщина получила царапину от кота, лишилась пальца и едва не умерла

Жительница шотландского города Глазго, Великобритания, заразилась золотистым стафилококком и стрептококком группы А после того, как ее поцарапал бездомный кот. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

45-летняя Мойра Брэди (Moira Brady) рассказала, как в саду ее дома подрались два уличных кота. Когда женщина попыталась разогнать животных, один из них поцарапал ей левую руку. Спустя несколько дней рука распухла, а безымянный палец посинел.

Женщина отправилась в больницу, где врачи обнаружили у нее смертельно опасные бактерии. Хирургам пришлось ампутировать пациентке поврежденный палец. «Инфекция распространялась по телу. Доктора сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки, — вспоминает Брэди. — Хирурги задержались на работе на пять с половиной часов, чтобы спасти мне жизнь. Мне экстренно переливали кровь».

Брэди провела в больнице месяц, за который перенесла две пересадки кожи на руке. Теперь она готовится к очередной операции. Доктора объяснили пациентке, что она своевременно обратилась за медицинской помощью: в случае промедления она могла умереть.

В январе сообщалось, что жительницу британского города Саутпорт, графство Мерсисайд, парализовало из-за инфекции, которую передала ей бездомная кошка. Во время отпуска в Португалии Джемма Берч приютила кошку по кличке Катарина. Врачи заключили, что наиболее вероятным источником инфекции было животное, которое могло подцепить ее на помойке.

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