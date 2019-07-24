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Китай захотел продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере

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Вооруженные силы Китая и России продолжат сотрудничество. Об этом заявил представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь, передает ТАСС.

«Под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения. Стороны будут поддерживать друг друга, уважать взаимные интересы и развивать соответствующие механизмы взаимодействия», — заявил китайский военный.

Российские и китайские военные провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 23 июля.

Ранее сообщалось, что китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.

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