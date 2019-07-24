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Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе в органах по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. В частности, предлагается увеличить предельный возраст для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, для генералов — до 65 лет. Для других сотрудников предельный возраст останется на уровне 50 лет.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемая норма не имеет отношения к выслуге для пенсионных выплат. Она скорее связана с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлена «демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан».

Правительство полагает, что нововведения позволят сотрудникам, способным по состоянию здоровья и профессиональным качествам продолжать работу, оставаться на службе дольше.

В то же время за сотрудниками остается право увольняться в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на прежних условиях до января 2025 года.

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