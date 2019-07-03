Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности сотрудников ряда федеральных государственных органов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, от своей должности освобождены начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев; глава МВД по Чувашии генерал-майор полиции Сергей Неяскин; заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков; начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев. Также с военной службы уволен генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Кроме того, указом президента прокурором Московской области стал Сергей Забатурин, прокурором Карачаево-Черкесии — Олег Жариков, а Северо-Западным транспортным прокурором — Владимир Владимиров.

Генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы Андрей Поляков — начальником Управления ФСИН по Дагестану, полковник внутренней службы Александр Просвернин — главой Управления ФСИН по Волгоградской области.

Начальником «Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь"» МВД России назначен полковник полиции Александр Юрчин.

13 июня Путин уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об их отстранении от должности перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

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