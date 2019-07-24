На голых велосипедистов напал возмущенный прохожий

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, неизвестный обстрелял участников Всемирного голого велопробега шариками с краской. Об этом сообщает местная газета Riverfront Times.

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Во время мероприятия, которое проводится каждый год, по улицам проехали больше тысячи обнаженных и полуобнаженных велосипедистов. В районе одного из городских парков их поджидал человек с оружием для пейнтбола.

Когда мимо ехали участники велопробега, он подошел поближе и сделал не менее девяти прицельных выстрелов. Представительница оргкомитета мероприятия утверждает, что ни один из велосипедистов не получил серьезных травм.

Всемирный голый велопробег проходит с 2004 года. К 2010 году его устраивали в 74 городах в 17 странах. Иногда велонудисты сталкиваются с противодействием полиции. Их задерживают и обвиняют в нарушении общественного порядка, хулиганстве или непристойном поведении.

В 2017 году сообщалось, что в австрийском городе Филлах задержали велосипедиста, который в сильный мороз катался по улицам без одежды. Обнаженный мужчина привлек к себе внимание, когда попытался въехать в отель через вращающуюся дверь.

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