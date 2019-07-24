Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении в двух странах Европы

Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило россиян о сбоях в авиасообщении в двух странах Европы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twiter-аккаунте ведомства.

В Великобритании и Италии возможны задержки и отмены рейсов из-за забастовок. Так, на 26-27 июля намечена забастовка авиадиспетчеров в лондонском аэропорту Хитроу. 26 июля состоится забастовка работников ряда итальянских аэропортов и авиакомпании Alitalia.

Из-за этого авиаперевозчик прекратит полеты, а международный аэропорт Линате не будет работать в течение суток. Авиагавани Болоньи и Вероны, а также миланский аэропорт Мальпенса прекратят работу с 10 до 14 часов.

В мае якутский аэропорт Зырянка закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы в результате весеннего паводка.

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