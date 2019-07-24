Почти тысячу россиян обследовали на новом компьютерном томографе

В Югре обследование на единственным в своем роде на территории всего Уральского федерального округа компьютерном томографе прошли первые 800 жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей.

Отмечается, что всего в России установлено пять аналогичных томографов. В Югре он появился благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и был установлен в Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии в апреле 2019 года.

«За первые четыре месяца эксплуатации оборудования выполнено уже свыше 800 исследований, в том числе 35 детям, 25 из которых — юные пациенты до 1 года», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Томограф стоимостью 125 миллионов рублей позволяет выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы: врожденные и приобретенные пороки сердца, пороки развития сосудов, атеросклеротические поражения артериального русла, диагностировать инсульт, отметил заместитель главного врача по поликлинической работе Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Рафаэль Сулейманов. «Ранее проведение компьютерной томографии было ограничено для пациентов с аритмией, избыточной частотой сердечных сокращений. Кроме того, теперь мы можем обследовать в 2 раза больше пациентов в месяц», — заявил он.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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