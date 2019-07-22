В России будут чаще делать экстренные операции при инфарктах и инсультах

К 2024 году экстренные высокотехнологичные операции будут назначаться в 60 процентах случаев острых коронарных синдромов. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, Минздрав применяет меры по профилактике сосудистых катастроф, однако, если это случилось, необходимо бесплатно оказать человеку всю необходимую помощь. В этой связи Скворцова отметила, что в Астрахани этого показателя в экстренных высокотехнологичных оперативных вмешательствах уже достигли. Астраханский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии занял первое место в стране по числу аортокоронарных шунтирований.

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«Это один из лучших высокотехнологичных центров страны, который за (...) 10 лет провел более 56 тысяч операций высокотехнологичных, в том числе почти у 8 тысяч детей. Этот центр владеет всеми современными технологиями, которые на сегодня есть в мире по сердечно-сосудистой хирургии», — заявила Скворцова.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Вероника Скворцова.

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