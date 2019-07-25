Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову

kadyrov._95 / Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — говорится в публикации.

Из фонда Ахмата Кадырова ребенку выделены амуниция и полное обмундирование. В детских магазинах Грозного ему купили игрушечные оружие и транспорт. «Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев», — добавил Рамзан Кадыров.

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