Матвиенко раскритиковала парламентские выборы на Украине

Выборы в Верховную Раду Украины не соответствовали международным нормам, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 25 июля.
«С точки зрения транспарентности нельзя сказать, что выборы в Верховную Раду соответствовали всем демократическим нормам», — сказала она.
Матвиенко напомнила, что киевские власти не разрешили принять участие в голосовании жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По ее мнению, украинский президент Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа и теперь не может перекладывать на кого-то ответственность и отговариваться красивыми фразами.
Матвиенко отметила, что Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями в целях улучшения отношений между странами, но необходимо дождаться окончательного формирования Верховной Рады.
Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Партия «Слуга народа», основанная президентом Владимиром Зеленским, получила самый большой процент поддержки на выборах в Верховную Раду за всю историю независимой Украины — более 43 процентов голосов.