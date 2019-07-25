Матвиенко раскритиковала парламентские выборы на Украине

Выборы в Верховную Раду Украины не соответствовали международным нормам, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 25 июля.

«С точки зрения транспарентности нельзя сказать, что выборы в Верховную Раду соответствовали всем демократическим нормам», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что киевские власти не разрешили принять участие в голосовании жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По ее мнению, украинский президент Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа и теперь не может перекладывать на кого-то ответственность и отговариваться красивыми фразами.

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Матвиенко отметила, что Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями в целях улучшения отношений между странами, но необходимо дождаться окончательного формирования Верховной Рады.

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Партия «Слуга народа», основанная президентом Владимиром Зеленским, получила самый большой процент поддержки на выборах в Верховную Раду за всю историю независимой Украины — более 43 процентов голосов.

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