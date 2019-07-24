В Европе усомнились в суверенитете Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поставил под сомнение суверенитет Украины. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Ягланд поздравил с победой на выборах в парламент президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа», отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству». Он добавил, что выборы подарили новую надежду Украине создать некоррумпированные институты, которым доверяет население.

На публикацию генсека Совета Европы отреагировал замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он возмутился отношением европолитика к Украине как к несуверенному государству, раскритиковав его в Facebook. «Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу "дает в штангу" в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету". В мире Ягланда Украина не является суверенной страной», — написал он.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Кислица призвал подписчиков не оправдывать слова Ягланда тем, что он оговорился. «Генеральный секретарь — это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенное и независимое государство Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина — это "недострана», — заключил дипломат. Кислица также призвал в Twitter Ягланда объяснить свое высказывание.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,35 процента), депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,08 процента) и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (6,12 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!