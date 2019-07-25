Раскрыты правила выживания в лесу

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду, рекомендуют в МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что благодаря яркой одежде человека можно заметить издалека. Также спасатели советуют предварительно изучить прогноз погоды и отложить поход, если ожидаются дождь или туман.

Кроме того, перед походом необходимо сообщить друзьям или родственникам о месте и времени пребывания в лесу. Если после истечения данного времени человек не возвращается, необходимо вызывать спасателей. Человеку, который заблудился и ожидает, что его будут искать, следует оставаться на одном месте и развести костер.

Хорошим ориентиром служат звуки: например, работающий трактор или собачий лай можно услышать за четыре километра, а проходящий поезд — за десять километров, отметили в МЧС.

С собой в министерстве рекомендуют брать заряженный сотовый телефон, воду, еду, лекарства, спички.

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