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Охранники выгнали россиянку с инвалидностью из торгового центра

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В Москве охранники одного из торговых центров силой выгнали девушку с инвалидностью, которая якобы начала проявлять агрессию. Об этом сообщают «Вести.ру».

По информации телеканала, сотрудники ЧОП скрутили посетительницу ТЦ с явным ментальным расстройством и вывели ее через черный ход. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как девушка кричит и зовет маму, в то время как охранники волокут ее по полу.

По словам детского невролога Москвы, главного детского реабилитолога Минздрава России Татьяны Батышевой, посетительница ТЦ не представляла опасности. «Я хочу сказать как врач, это удивительные люди — нежные, добрые, замечательные. И поверьте, им с нами тоже очень непросто», — отметила она.

Директор по коммуникациям торгового центра Мария Бежанова заявила, что на девушку с инвалидностью часто жаловались посетители. По ее словам, выведенная из ТЦ россиянка якобы приходила на фудкорт и просила у людей деньги и еду. Бежанова отметила, что в день инцидента девушка якобы начала проявлять агрессию — она принесла в ТЦ небольшой камень, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

Управление Следственного комитета по Москве назначило проверку по факту инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится на сайте ведомства.

В августе 2015 года сотрудники нижегородского кафе «Фламинго» попросили покинуть заведение страдающую аутизмом и ДЦП сестру модели Натальи Водяновой. В заведении посчитали, что ее вид может отпугнуть посетителей. Было возбуждено уголовное дело об унижении человеческого достоинства. Работник кафе признал свою вину. Дело было закрыто за примирением сторон.

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