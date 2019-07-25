Во Франции ликвидируют известный модный дом

Во Франции суд принял решение о скорейшей ликвидации обанкротившегося модного дома Sonia Rykiel из-за того, что на него не нашлось финансово надежных покупателей. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Финансовые проблемы начались у Sonia Rykiel в 2016 году после смерти его основательницы Сони Рикель. Дом завершил 2018 год с убытками в 30 миллионов евро. В связи с большими долгами он был взят под судебную опеку три месяца назад.

Сроки, отведенные на поиски нового владельца, трижды продлевались. За это время суд рассмотрел десять заявок на покупку Sonia Rykiel, однако ни один из кандидатов не предоставил достаточных финансовых гарантий. На последний конкурс не было подано ни одной заявки.

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В Sonia Rykiel работало 133 человека, у дома было шесть бутиков во Франции.

Соня Рикель родилась в Париже в 1930 году в семье еврейских иммигрантов из Румынии и России. В 17 лет она начала работать оформителем витрин в текстильном магазине. 1962 году Рикель начала вязать широкие свитера для магазина своего мужа, а в 1968-м основала бренд Sonia Rykiel.

В 2012-м она продала 80 процентов дома китайскому инвестиционному фонду Fung Brands. В 2016-м фонд довел свою долю до 100 процентов. За семь лет в Sonia Rykiel было вложено около 200 миллионов евро.

В марте 2019 года американский дом моды Calvin Klein объявил о прекращении выпуска коллекции прет-а-порте.

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