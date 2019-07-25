Точность прогнозов погоды вырастит вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росгидромет.

«Полюс-С» –– это отечественная разработка, которая тестировалась на космодромах Байконур и Восточный, а также в условиях Арктики, рассказали изданию в «Ростехе».

Отмечается, что в стране работают уже десять таких станций, еще девять будут установлены до конца следующего года. Вся сеть сейчас насчитывает 115 аэрологических станций.

Сейчас погрешность эксплуатирующихся радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градуса, однако у новых она всего 0,6, сообщили в ведомстве.

По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александра Чернокульского, в настоящее время в России точность прогноза погоды на завтрашний день составляет около 97 процентов, на три дня вперед –– около 80 процентов, а на 10–14 дней –– примерно 60 процентов.

Ранее эксперты сообщали, что сейчас в России способны дать «более-менее достоверный прогноз погоды» только на сутки, или, в крайнем случае, двое-трое суток. Отмечалось, что точность шестидневного прогноза, в настоящее время равную 50 процентам, можно повысить на 10-15 процентов при использовании большого количества микроволновых зондировщиков Земли.

В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».