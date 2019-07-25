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Стало известно о намеренном отсеивании женщин из российских отрядов космонавтов

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Светлана Савицкая

В России мало женщин-космонавтов из-за отсутствия жесткой команды от начальства и намеренного отсеивания при отборе. Об этом заявила советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, которая сейчас является заместителем председателя комитета Госдумы по обороне, передает ТАСС.

«Команды жесткой нет набрать женщин, поэтому опять набор идет и отсеивают, не стесняясь в разговорах говорить, что женщин им не надо», — заявила она. Савицкая отметила, что чаще всего женщин отсеивают на медицинском этапе, потому что на нем «всегда можно найти повод, чтобы человека не пропустить, особенно если психологи начнут писать».

Кроме того, депутат заявила, что такая же ситуация наблюдалось и во времена СССР. В качестве примера она рассказала, как ее саму и ее дублершу Ирину Пронину два раза выгоняли с подготовки из-за того, что якобы «какая-нибудь бумажка была не оформлена, какого-то приказа не было». Она добавила, что тогда за них вступился бывший генконструктор НПО «Энергия» (нынешняя РКК «Энергия») Валентин Глушко.

Савицкая заявила, что женщин в космическом отряде не станет больше, «пока начальство не стукнет большим кулаком».

Ранее в России были подсчитаны масштабы гендерного неравенства. Так, согласно исследованию Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019» российские женщины имеют только три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки. В исследовании отмечается, что россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия.

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