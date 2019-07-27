Обвиненный в расизме школьник из США проиграл иск к Washington Post

Ученик школы в американском городе Ковингтон, штат Кентукки, не смог добиться через суд компенсации в 250 миллионов долларов от газеты Washington Post, пишет Nortern Kentucky Tribune. Истец Ник Сэндмен настаивал, что столкнулся с травлей в соцсетях после публикации издания.

Иск был связан с материалом Washington Post, посвященным инциденту в середине января. Тогда Сэндмен вместе с одноклассниками приехал на экскурсию в столицу США и случайно встретился с участником «Марша коренных народов» — американских индейцев — по имени Нэтан Филлипс.

На видео, снятом во время мероприятия, заметно, как Сэндмен молча смотрит на Филлипса, исполняющего индейские песни, и улыбается. Газета истолковала происходящее таким образом, что подросток насмехался над индейцем и пытался провоцировать его. Сам он утверждал, что, напротив, пытался успокоить ситуацию.

После публикации, как заявлял Сэндмен, в соцсетях его стали травить и обвинять в расизме. Суд счел это обстоятельство несущественным и отклонил иск, сославшись на свободу мнений и свободу прессы.

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