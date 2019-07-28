Раскрыта предыстория фразы Овчинникова «Я капитан команды, *****!»

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Бывший футбольный арбитр Игорь Захаров рассказал об обстоятельствах, при которых вратарь Сергей Овчинников выругался матом в ходе матча чемпионата России между «Москвой» и «Динамо» (1:1) в 2006 году. Его слова приводит Sports.ru.

Захаров, главный арбитр той игры, вспоминает, что незадолго до инцидента с руганью Овчинникова, в том сезоне выступавшего за «Динамо», он показал голкиперу желтую карточку за полемику с его ассистентом (перед этим у ворот бело-голубых был ошибочно назначен угловой — прим. «Ленты.ру»). «Он завелся. Серега вспыльчивый парень, я его хорошо знаю, поэтому не удивился такой реакции, но через мгновение он схватил меня за майку», — рассказал бывший судья.

По словам Захарова, он был готов простить Овчинникова, если бы тот сразу принес извинения, хотя это противоречило судейской методике. Вместо того чтобы извиниться, вратарь набросился на главного арбитра с криком «Я капитан команды, *****!». За это голкипер был удален с поля. Болельщики все это время бранили судью, сравнивая его с гомосексуалистом.

После матча футболист зашел в судейскую комнату, чтобы пожать Захарову руку и извиниться, пишет Sports.ru. По воспоминаниям рефери, на вопрос, почему он так повел себя на поле, Овчинников не смог ничего ответить.

Московское «Динамо» было последним клубом в карьере Овчинникова как футболиста. В 2007 году он вошел в тренерский штаб столичного «Локомотива», за который выступал в 1990-е и 2000-е, в дальнейшем тренировал «Динамо» из Киева, Брянска и Минска, краснодарскую «Кубань», работал в сборной России. Ныне является одним из тренеров ЦСКА.

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