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108-летняя женщина раскрыла секрет долгой жизни

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Постоялица дома престарелых в уэльском городе Бакли дожила до преклонных лет благодаря осознанному и здоровому образу жизни. Об этом сообщает местная газета Daily Post.

25 июля Ада Холлворт (Ada Hallworth) отметила свой 108-й день рождения в окружении друзей и родственников. Ее 78-летняя дочь Жан О'Коннор (Jean O'Connor) рассказала секрет долголетия матери: «Они никогда не курила и не пила алкоголь, зато была заботливой матерью».

Холлворт всегда занималась благотворительностью и помогала людям. Старший внук долгожительницы Даз Канлифф (Daz Cunliffe) добавил, что его бабушка, помимо прочего, обладает хорошим чувством юмора.

После смерти супруга Ховарда (Howard Hallworth) в 1980 году Ада перебралась ближе к семье, в город Честер. Только в начале 2019 года британка, у которой двое детей, пять внуков и три правнука, переехала в дом престарелых.

6 июля 114-летняя уроженка американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи (Alelia Murphy) рассказала, что дожила до преклонных лет благодаря вере в Бога и активному образу жизни. Она стала самой пожилой жительницей США в январе 2019 года после смерти 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo.

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