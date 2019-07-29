Разведчики США и Италии пролетят над Россией

Военные Соединенных Штатов и Италии в ближайшие дни совершат наблюдательный полет над Россией. Об этом сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Полет пройдет в период с 29 июля по 2 августа в рамках международного Договора по открытому небу.

«Миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — приводит издание слова Шишина.

Сообщается, что одновременно с этим российские ВКС проведут плановый полет над Норвегией: самолет стартует с аэродрома открытого неба Бардуфосс, а дальность его полета составит 1,7 тысячи километров.

5 июля сообщалось, что американский Boeing OC-135B дважды за два дня пролетел над территорией России. Его полет продлился более четырех с половиной часов.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Они могут совершать инспекционные облеты территорий друг друга с целью наблюдения за военной деятельностью и проверки соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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