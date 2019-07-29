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На Месси напали на Ибице

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвергся нападению в ночном клубе на Ибице. Об этом сообщает Daily Star.

Футболист отдыхал в заведении в компании супруги и партнеров по «Барселоне», как внезапно один из присутствующих попытался атаковать Месси. После нескольких толчков аргентинца окружила охрана, которая оттеснила неизвестного.

Месси не принимает участия в предсезонном турне «Барселоны». После Кубка Америки, на котором сборная Аргентины заняла третье место, форвард получил дополнительное время для отдыха. Отпуск он проводит на Ибице.

27 июля сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет предложить новый контракт нападающему. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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