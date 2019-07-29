«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»

Немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает Kicker.

Бело-голубые считаются главным претендентом на игрока. «Боруссия» готова отпустить Филлипа за 20 миллионов евро. Также в услугах 25-летнего нападающего заинтересованы «Вольфсбург» и «Айнтрахт».

В июле сообщалось, что еще один футболист «Боруссии» Андре Шюррле также может продолжить карьеру в чемпионате России. Претендентами на игрока назывались столичные «Спартак» и «Локомотив».

Филипп выступает за «Боруссию» с 2017 года. На его счету 10 голов в 35 матчах. В активе игрока 10 матчей за молодежную сборную Германии.

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