Неумелая косметолог-стажерка лишила женщину брови

Англичанка Коллин Рис лишилась брови из-за действий неумелой косметолога-стажерки. Об этом сообщает News.com.au.

37-летняя женщина собиралась привести себя в порядок перед недельным отпуском на Тенерифе, Испания.

«Мои брови выросли чуть больше своей нормальной формы, и я решила их немного выщипать», — рассказывает Рис.

Когда она пришла в салон красоты, куда ходит обычно, то обнаружила, что ее мастер занят. Женщина согласилась воспользоваться услугами косметолога-стажера. После процедуры косметолог сказала, что брови нужно немного подвести карандашом. Однако перед этим Рис успела взглянуть на себя в зеркало и обнаружила, что у нее полностью сбрита центральная часть правой брови.

Стажерка извинилась, а Рис начала рыдать. После этого пришла старший косметолог и сказала, что проблему можно исправить, правильно подобрав тон карандаша. В итоге косметологи нарисовали ей жирные брови в стиле Angry Birds. Рис пыталась смыть их влажными салфетками, но краска уже въелась в кожу. Кроме того, у нее началась аллергическая реакция — ее лицо опухло.

Рис написала пост на Facebook с просьбой помочь ей исправить ситуацию. На него откликнулась ее подруга-косметолог, которая рассказала ей, как рисовать на тонированных бровях.

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