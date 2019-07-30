Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте

Пассажир из России забрался на багажную ленту в аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова, чтобы не стоять в очереди за своей сумкой. Об этом сообщается на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

65-летний житель Красноуфимска прилетел из Хабаровска в Екатеринбург и прыгнул на транспортную ленту, чтобы попасть в багажное отделение и как можно быстрее получить чемодан.

Там его встретил сотрудник службы безопасности, который вызвал полицейских. Россиянина привлекли к административной ответственности за проход по территории аэропорта без разрешения.

Ранее в июле ребенок проехал на ленте конвейера в багажное отделение аэропорта и получил травму. По словам матери мальчика Эдит Веги, ей пришлось поставить сына на пол, чтобы распечатать посадочный талон. Однако когда она вновь повернулась в сторону ребенка, его уже не было рядом. В результате он ушиб правую руку.

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