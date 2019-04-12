Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте

Сотрудник аэропорта заскучал и решил поотжиматься в перерыве между погрузкой багажа в самолет. Видеоролик, снятый в Манчестере, опубликовало издание Express.
На кадрах видно, как мужчина, находящийся в багажном отсеке самолета easyJet, интенсивно выполняет отжимания, пока чемоданы поднимаются по багажной ленте.
Как рассказал автор ролика Энди Ли, он снял видео из окна Манчестерского аэропорта в Великобритании.
В мае 2018 года сотрудница аэропорта, небрежно выбрасывающая чемоданы пассажиров из самолета, попала на видео. Ролик был опубликован в Twitter австралийской репортершей Ванессой Марш.
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