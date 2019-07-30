Пара пропустила завтрак и сорвала джекпот

В американском городе Мид, штат Канзас, пара пропустила завтрак из-за отсутствия мест в ресторане и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Дженнифер Фишер (Jennifer Fischer) вспоминает, как они с мужем отправились воскресным утром в ресторан и обнаружили, что заведение переполнено. Тогда американцы заглянули в магазин, чтобы захватить домой пару сендвичей, и заодно купили три лотерейных билета.

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Женщина отметила, что забыла о розыгрыше, пока супруг не напомнил проверить результаты. «Я поднесла один из билетов ближе к свету и не поверила своим глазам. У мужа тряслись руки. Это был настоящий шок!» — поделилась эмоциями Фишер.

Удачливые супруги выиграли 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Они планируют потратить денежный приз на погашение долгов и путешествие в Лаc-Вегас.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот. Победители решили пустить полученные деньги на погашение долгов и совместный отпуск, а остаток — инвестировать.

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