Самый большой авиалайнер в мире появился в аэропорту из ниоткуда и приземлился

Посадка самолета авиакомпании Emirates, который внезапно появился из облаков, попала на видео. Ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте RT.

На записи видно, как несколько лайнеров перевозчика EasyJet стоят на посадочной полосе, окутанной облаками. На следующих кадрах из облаков внезапно появляется самолет Airbus A380 и успешно совершает посадку в аэропорту.

Пользователей сети поразил эффект неожиданного появления, который удалось запечатлеть автору ролика. «Восхитительное видео!» — написал один из комментаторов. «Большая птичка прилетела! Все-таки самолет — потрясающая машина», — восхитился другой пользователь.

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