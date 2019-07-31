На Украине снимут самый дорогой экологический триллер про Чернобыль

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий занялся съемками фильма о Чернобыле. Об этом сообщает «Гордон».

Отмечается, что проект под названием The Anthropocene будет представлять из себя экологический триллер. Слабошпицкий допустил, что новая картина может стать самым дорогим фильмом в истории украинского кино. Команда, которая работает над фильмом, планирует выдвинуть его на премию «Оскар» и показать на Каннском кинофестивале.

Продюсером картины станет Олег Кохан. По его словам, съемки The Anthropocene профинансированы на 50 процентов благодаря средствам, выделенным частными американскими фондами. Создатели также ожидают, что получат государственную поддержку на Украине.

Мирослав Слабошпицкий — украинский кинорежиссер, сценарист и лауреат государственной премии Украины имени Александра Довженко. Он получил известность благодаря картине «Племя» о глухонемых подростках, воспитанниках интерната.

В марте стало известно, что российский актер Данила Козловский также планирует выпустить кинофильм о Чернобыле. В основу сюжета ляжет история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, чтобы предотвратить еще один взрыв.

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