Возле резиденции Путина поймали налетчиков

Полиция задержала двоих налетчиков недалеко от резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области. Об этом сообщает портал 47news.

По данным издания, 30 июля у деревни Миронеги был остановлен автомобиль Daewoo Gentra с петербургскими номерами, в котором находились двое уроженцев Дагестана. По предварительным данным, мужчины совершили разбойное нападение на заправки в деревне Тютицы, а также в находящейся в 80 километрах от нее деревне Болотница Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). Мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы. Отмечается, что один из налетчиков уже имеет условный срок за разбой.

Деревня Миронеги расположена недалеко от города Валдай, рядом с которым находится резиденция президента «Долгие Бороды». Ее начали строить в 1930-е годы для советского лидера Иосифа Сталина. В разное время в резиденции, которая официально называлась санаторием ЦК ВКП(б), отдыхали высшие партийные чиновники СССР. В настоящее время комплекс называется «Дом отдыха "Валдай"» и входит в Управление делами президента. В главном здании резиденции обустроен актовый зал и кинотеатр. Там проводятся мероприятия Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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