На Камчатке появится мобильный технопарк для детей

На Камчатке на базе перевозной автомобильной станции появится мобильный технопарк «Кванториум». Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Образовательная деятельность на базе парка будет осуществляться по направлениям: Робоквантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, ITквантум, Геоквантум, VRквантум. Мобильная лаборатория будет ездить по сельским школам и взаимодействовать с учреждениями в отдаленных населенных пунктах края через интернет.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

«Дети получат возможность заниматься по различным образовательным траекториям с использованием оборудования технопарка. Лаборатории позволят выявить самых одаренных школьников Камчатского края. Для них в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены в каникулярное время», — отметила министр образования и молодежной политики Камчатского края Александра Короткова.

Мобильный технопарк будет работать ежегодно с сентября по май будет. С июня по август его будут использовать для реализации инженерных и профильных смен.

Субсидии на создание парка будут выделены в рамках реализации национального проекта «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



