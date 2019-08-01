США получили эффективное оружие против Ирана

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F-15E Strike Eagle

Истребители F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США получили кассетные бомбы, которые могут использоваться в случае необходимости для отпугивания групп иранских катеров в районе Персидского залива, сообщает The Drive.

Как пишет издание, некоторые самолеты получили системы Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD), к которым, в частности, относятся кассетные бомбы CBU-103/B, состоящие из 202 бомб BLU-97/B Combined Effects Bomblet (CEB), и CBU-105/B, включающие 10 бомб BLU-108/B Sensor Fuzed Munitions (SFM).

К таким выводам The Drive пришло, обратив внимание на снимки F-15E Strike Eagle, задействованных в патрулировании над Персидским заливом и обеспечении воздушного сопровождения кораблей и морского транспорта в Ормузском проливе.

В июле Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.

В декабре 2017 года Jane's 360 сообщил, что Пентагон прекратит уничтожение кассетных бомб, оставляя за собой право на их применение в случае возникновения в этом необходимости.

В декабре 2008 года 93 страны мира подписали договор о запрете кассетных бомб. Такие государства, как, в частности, США, Россия, Иран, Китай и Индия, к соглашению не присоединились.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий десятки более мелких бомбовых элементов.

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