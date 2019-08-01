Японцы отказались добывать российский газ

Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в международный проект по добыче и сжижению газа на российском Ямале «Арктик СПГ 2». Об этом сообщил финансовый директор компании Кадзуюки Масу, сообщает Reuters.

Инициатором «Арктик СПГ 2» стала крупнейшая частная газовая компания России «Новатэк». Ее глава и крупнейший акционер Леонид Михельсон говорил, что планирует привлечь к реализации проекта иностранных инвесторов и готов продать им совокупно до 40 процентов.

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Ранее 10 процентов в проекте выкупила французская Total, по столько же досталось двум консорциумам: китайскому, состоящему из государственных CNPC и CNOOC, и японскому, в который входят госкорпорация JOGMEC и частная Mitsui. По словам Михельсона, у японского консорциума была возможность подключить еще одного участника, в качестве вероятного кандидата рассматривалась Mitsubishi. Теперь стало известно, что этот сценарий не будет реализован.

Также от участия в проекте ранее отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она предпочла закупать американский газ вместо российского из-за боязни попасть под западные санкции.

«Арктик СПГ 2» предусматривает добычу газа на полуостровах Ямал и Гыдан и его последующее сжижение. Его предшественник, «Ямал СПГ», был запущен в конце 2018 года.

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