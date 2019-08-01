Норвежцы назвали Путина угрозой

Две трети жителей Норвегии считают президента России Владимира Путина глобальной угрозой. Об этом сообщает Dagbladet.

По результатам опроса, который проводила компания Ipsos, 67 процентов норвежцев считают Путина и Россию серьезной угрозой для мира. 18 процентов респондентов оценили угрозу как «очень серьезную», 49 — как «достаточно серьезную».

Как сообщает издание, в декабре прошлого года в том же опросе было 57 процентов участников с таким мнением, а год назад — 45 процентов. Причинами такого отношения к российскому государству и его лидеру Dagbladet называет присоединение Крыма и участие России в конфликтах в Сирии и на Украине, хотя последнее Москва отрицает.

«Эти конфликты продолжаются уже долгое время, и можно было бы ожидать, что все уже забыли про это — но люди продолжают помнить», — заявил газете Ивер Неуманн, директор института социальных исследований NOVA. Он сказал, что не понимает, откуда взялся прирост в 10 процентов за последние полгода — по его мнению, Россия не собирается развязывать мировую войну, но угрожает существующему миропорядку.

Четверть участников опроса считают, что угроза от России «небольшая», два процента — что ее нет вовсе, а пять процентов затруднились с ответом.

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