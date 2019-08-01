Завод Mercedes-Benz в Подмосковье заработает в две смены

Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» с сентября начнет работать в две смены, это позволит трудоустроить еще 400 человек, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 августа.

«Компания Mercedes-Benz стратегически важный инвестор для Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит на личном контроле все вопросы, касающиеся обеспечения эффективного функционирования предприятия», — сказал Хромов.

Он уточнил, что сегодня на предприятии трудятся уже 600 специалистов.

В свою очередь, генеральный директор компании Аксель Бензе отметил успешный старт, и анонсировал планы по расширению линейки выпускаемых моделей. «С момента запуска предприятия 3 апреля темп и качественные показатели работы соответствуют той высокой планке, которую мы задали себе», — подчеркнул он.

На открытии завода губернатор Андрей Воробьев заявил, что в проект было инвестировано порядка пяти миллиардов рублей. Тогда же он объявил о выделении дополнительных 100 гектаров земли для развития автомобильного производства.