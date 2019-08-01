Алибасов передумал передумывать судиться с производителем «Крота»

Российский продюсер Бари Алибасов собирается взыскать 100 миллионов рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот» и сети гипермаркетов «Ашан». Об этом пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил радиостанции Buisness FM в четверг, 1 августа.

Алибасов оценил моральный ущерб в 15 миллионов рублей, а вред, причиненный здоровью, и упущенную выгоду — в 85 миллионов. Горжанкин отметил, что иск планируется подать 7 августа в Пресненский суд Москвы, по месту жительства заявителя. «Ашан» вошел в список ответчиков, поскольку продает «Крота» в «опасной упаковке».

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Накануне Алибасов утверждал, что отказался от намерения судиться с производителем средства. «Я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить», — посетовал продюсер.

Алибасов попал в больницу 4 июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот».

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