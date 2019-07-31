Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб

Музыкальный продюсер Бари Алибасов не будет судиться с производителем средства для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — заявил шоумен. Он добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

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Продюсера экстренно госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что тот перепутал «Крот» с соком. Врачи диагностировали у шоумена максимальную степень ожога желудка. Он провел в коме семь дней, а 17 июня его выписали из НИИ имени Склифосовского.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин утверждал, что семья продюсера будет судиться с производителем «Крота». Он заявлял, что по этому вопросу уже «принято принципиальное решение», а также отмечал, что заниматься судебными делами будет супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

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