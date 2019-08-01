Назван эффективный способ предотвратить рак кожи

Ученые Университета Брауна в США выяснили, что употребление витамина А снижает риск плоскоклеточного рака кожи. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 125 тысяч человек, в том числе 75 тысяч медсестер и 50 тысяч медицинских работников мужского пола. Средний возраст добровольцев достигал 50 лет. Испытуемые предоставили исследователям информацию о их рационе питания и употребляемых пищевых добавках. У четырех тысяч человек в течение более 25 лет развился плоскоклеточный рак кожи.

Оказалось, что высокий уровень витамина А снижает риск злокачественной опухоли примерно на 15 процентов, большая часть витамина поступает из пищи. Он содержится в батате, моркови, горохе, сладком красном перце, брокколи, шпинате, молочных продуктах, рыбе и мясе, особенно, в печени. Однако ученые советуют не употреблять больше 10 тысяч международных единиц (МЕ) витамина А в виде добавок в день.

Витамин также оказывает защищающее воздействие на организм людей с многочисленными родинками и тех, у кого был сильный солнечный ожог в детстве или в подростковом возрасте. Однако лучшим способом защиты от рака кожи является комплексная защита от солнечных лучей.

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