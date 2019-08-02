Самолет разбился во время тушения лесного пожара во Франции

Пожарный самолет-амфибия, тушивший лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение вблизи коммуны Женерак. Об этом сообщает franceinfo.

Известно, что это был самолет Tracker, самый маленький из пожарных самолетов, вмещающий 3,4 тысячи литров воды — для сравнения, самолеты Canadair, которые также тушат пожары в этом департаменте, могут переносить одновременно шесть тысяч литров. Вероятно, в момент крушения в машине находился только один человек — пилот.

Экстренные службы выдвинулись на помощь, однако пока им не удалось найти обломки. Источник, близкий к вопросу, рассказал изданию, что спасатели не надеются найти выжившего: скорее всего, самолет развалился при падении. Причины крушения пока не выяснены.

Тремя днями ранее сообщалось, что во Франции выгорело 488 гектаров леса в этом же районе. Сейчас площадь пожара составляет около 88 гектаров, его тушат 16 пожарных машин и четыре крупных пожарных самолета. Причиной бедствия считают поджог.

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