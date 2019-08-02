США начали угрожать любителям криптовалют

Американские инвесторы столкнулись с новой проблемой: многим из них стали приходить письма из IRS — налоговой службы США, пишет Bloomberg. В них содержатся требования доначислить ранее не уплаченный налог, а также выплатить штрафы и пени.

В конце июля IRS сообщила на своем сайте о том, что направила письма примерно 10 тысячам криптоинвесторов. По утверждению ведомства, послания носили исключительно информативный характер и были направлены на то, чтобы известить держателей цифровых активов о не уплаченных ими налогах. «Мы стремимся помочь налогоплательщикам лучше понять и исполнить свои обязательства», — говорил глава IRS Чарльз Реттиг.

Однако опрошенные агентством юристы и финансисты предполагают, что на самом деле служба могла разослать два типа писем. Мягкий вариант примерно соответствует тому, о чем было заявлено чиновниками. Получателями таких посланий, к примеру, могли стать родители подростков, торговавших на криптобирже в качестве развлечения. Им действительно в доброжелательной манере рекомендуется пересчитать свои налоговые обязательства и направить IRS исправленную декларацию.

Однако есть и второй тип писем, о котором ранее не говорилось, утверждают собеседники Bloomberg. Такие послания можно назвать принуждением к сотрудничеству с налоговиками. Получателю дается небольшой срок, в течение которого он должен сообщить обо всех доходах, полученных посредством криптовалют и не отраженных в прежних декларациях. В противном случае его ждет уголовное преследование за неуплату налогов — одно из самых серьезных преступлений в США.

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Юристы расходятся в оценках ситуации и дают разные советы тем, кто получил письмо второго типа. Одни советуют доплатить налоги и «радоваться тому, что криптовалюта принесла прибыль, а не убыток». Другие считают, что добровольно признаваться в нарушениях ни в коем случае не стоит. Также они отмечают, что игроки, заработавшие на цифровых активах миллионы долларов, могут сознательно идти на риск и скрывать доходы.

В США, как и во многих странах, до сих пор нет полноценного правового регулирования криптовалют. Последний нормативный акт вышел в 2014 году и определяет их в качестве имущества, а не валют. Из-за этого даже многим специалистам бывает сложно разобраться в тонкостях налогообложения операций с ними.

Наиболее распространенный случай касается покупки какого-либо товара за криптовалюту. Покупатель должен точно установить текущую стоимость валюты и сравнить ее с ценой, по которой он ее купил. Если текущая стоимость выше, разница, помноженная на стоимость приобретенного товара, будет считаться прибылью от прироста капитала. Также налогом облагается криптовалюта, заработанная в результате майнинга (добычи в результате обработки сложных блокчейн-операций). Средства от ее продажи считаются доходом от бизнеса.

IRS неоднократно заявляла, что готовится усовершенствовать налогообложение криптовалют. Рассылка писем должна стать первым шагом на пути к этому.

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