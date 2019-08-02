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Казнь преемника Япончика вора в законе Лени Хитрого попала на видео

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Видео: Actual Today / YouTube

Влиятельный вор в законе Алексей Петров, известный как Петрик или Леня Хитрый, был жестоко убит во дворе собственного дома на Украине. Видео расправы опубликовало местное издание Страна.ua.

На кадрах видно, как двое мужчин избивают авторитета, один из них ударил его ножом. Они оттащили Петрика за стоящий внедорожник, а через некоторое время оттуда выходят только киллеры. Их руки и одежда в крови.

Известно, что вору в законе после избиения перерезали горло.

Издание «Криминальный мир» называет Петрика уникальной личностью в преступном сообществе. Еще в конце 70-х годов он создал в Мазутном проезде на северо-востоке Москвы одну из первых преступных группировок, прославившуюся как Мазуткинская ОПГ.

Петрик был первым, кто приехал в больницу к раненому вору в законе Вячеславу Иванькову (Япончик). Тот успел сказать ему несколько слов, пока не впал в кому, из которой так и не вышел. Якобы Япончик завещал Петрику вести его дела.

На Украине Алексей Петров занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, отойдя от криминальных дел. Он проживал в частном доме в поселке Второмайский Запорожской области.

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