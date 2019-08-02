Погоня со стрельбой за угнанной машиной Lada попала на видео

Видео: геленджик.23.мвд.рф

Сотрудникам полиции во время погони пришлось стрелять, чтобы остановить водителя, который находился за рулем разыскиваемой машины. Видео с регистратора служебного автомобиля опубликовал отдел МВД по городу Геленджик Краснодарского края.

На кадрах двое сотрудников ДПС: один ведет машину, второй стреляет из пистолета. Также на кадрах запечатлены осмотр автомобиля Lada Granta и комплект автоколес на земле.

По данным МВД, сотрудники полиции выявили на выезде из Геленджика угнанную в Темрюкском районе Lada Granta. Мужчина, управлявший машиной, проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. В ходе погони злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения, столкнулся с преследуемым патрульным автомобилем. Полицейскому пришлось дважды выстрелить в воздух, чтобы остановить нарушителя, но он не отреагировал на предупредительные выстрелы и тогда сотрудник ДПС стал стрелять по колесам Lada Granta.

В результате ее удалось остановить. За рулем находился неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 38-летний житель Кургана. Во время погони он получил незначительные ранения в связи с чем был госпитализирован в городскую больницу.

В отношении задержанного составлено восемь административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело о краже.

При осмотре угнанной машины полицейские обнаружили колеса, похищенные с автомобиля Lexus, принадлежащего жителю Геленджика.

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