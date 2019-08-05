Бывший премьер Крыма вспомнил об обстановке в регионе накануне референдума

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев заявил, что не замечал пророссийских настроений на полуострове накануне его вхождения в состав России в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью изданию «Крым.Реалии».

Могилев пояснил, что в поведении депутата Верховной Рады Крыма Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, которые приняли активное участие в организации референдума о вхождении полуострова в состав России, не было никаких изменений. «Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка», — отметил он.

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«Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях.... Если бы они появились — я бы сразу их пресек. Их не было вообще», — утверждает собеседник издания.

Также Могилев рассказал, что местные силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове против представителей пророссийских движений, но не получили соответствующей команды из Киева.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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