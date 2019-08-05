Туристка выпила моющее средство вместо сока в ресторане отеля и впала в кому

22-летняя француженка выпила моющее средство вместо сока в ресторане отеля и впала в кому. От этом сообщает Ouest-France.

Девушка пришла с родителями на ужин в ресторан отеля La Fontaine aux Bretons, расположенного в коммуне Порник, департамент Атлантическая Луара. Она заказала яблочный сок, однако по ошибке вместо него ей принесли промышленное моющее средство, содержащее едкий натр. Француженку вырвало веществом сразу после того, как она его выпила. Жидкость обожгла ее кожу даже через платье.

Удивленные реакцией дочери родители также попробовали напиток, но из-за небольшой дозы их отравление не было столь сильным. Всю семью экстренно доставили в больницу города Нант, где девушку ввели в состояние искусственной комы. Она рискует лишиться пищевода.

По словам жандармерии, инцидент произошел из-за того, что один из сотрудников ресторана налил моющее средство в емкость для сока и оставил его вне кухни. Другой сотрудник решил, что сок просто забыли убрать в холодильник, и вернул его на кухню. Третий работник кухни налил жидкость из емкости в стакан, предназначенный пострадавшей.

Управляющий рестораном Александр Жерар в этот день находился в отъезде. Он был проинформирован о случившемся и вернулся, чтобы навестить пострадавших.

В июле 2019 года туристы из Великобритании Ричард Холт и Лара Уилкокс, отдыхавшие в отеле Jaz Bluemarine Resort в Хургаде (Египет), рассказали, что их годовалый сын Киллиан отравился в гостиничном кафе и чуть не умер.

4 июня российского продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что тот перепутал «Крот» с соком. Врачи диагностировали у шоумена максимальную степень ожога желудка. Он провел в коме семь дней, а 17 июня его выписали из НИИ имени Склифосовского.

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