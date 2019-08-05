Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment

Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.

В сообщении отмечается, что в его сферу компетенций будет входить отбор проектов, формирование контентного предложения для Rambler Group, в том числе для эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре Okko, а также работа со сценарными группа и с продюсерами.

«Развитие киноиндустрии приводит к тому, что зритель становится все более искушенным. Это значит, что спрос на качественный контент будет и дальше только расти, в связи с чем мы придаем особое значение участию в интересных проектах в качестве независимого продюсера», — отметил генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян. «Мы рассматриваем это не только как способ продвижения онлайн-кинотеатра Okko, который будет получать эксклюзивные права на показ части контента в digital-среде, но и как возможность использовать нашу экспертизу для развития всего рынка», — подчеркнул он.

«Сериалы, наряду с полнометаржными фильмами — одно из ключевых направлений для Okko Entertainment. В течение 2019 года компания выступит в качестве продюсера не менее чем в 5 сериалах и 10 вебсериалах. Приход Теймура, который обладает большим опытом работы в индустрии и качественным портфолио реализованных проектов, несомненно усилит наши позиции в этом направлении», — прокомментировала новость директор по контенту Rambler Group и генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Okko Entertainment — подразделение Rambler Group, специализирующееся на продюсировании видеоконтента, в первую очередь кино и сериалов.