Бывший игрок МЮ рассказал о письмах со смертельными угрозами

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал об угрозах, поступавших ему в 2011 году после конфликта с выступавшим за «Ливерпуль» форвардом Луисом Суаресом. Слова защитника приводит The Daily Mail.

«Я получал очень много писем, в которых меня угрожали убить. Несколько месяцев возле нашего дома дежурила охрана. Моей семье пришлось тяжело, но я вырос на суровых улицах Лез-Юлиса, так что для меня это не было чем-то особенным», — рассказал Эвра.

Конфликт между игроками произошел 15 октября 2011 года. После встречи МЮ с «Ливерпулем» (1:1) в рамках чемпионата Англии защитник «красных дьяволов» Эвра заявил, что форвард мерсисайдцев Суарес оскорбил его, назвав «негром». На основе этих показаний дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировал уругвайца на восемь матчей. Поступок Эвра вызвал негодование среди болельщиков «Ливерпуля» и некоторых футболистов.

Эвра объявил о завершении карьеры 30 июля, в составе МЮ футболист выступал с 2006 по 2014 годы. Суарес с 2014 года играет в «Барселоне». До этого он на протяжении трех лет защищал цвета «Ливерпуля».

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