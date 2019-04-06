ПСЖ наказал футболиста за лайк

«Пари Сен-Жермен» отстранил французского полузащитника Адриена Рабьо на шесть дней за лайк в Instagram-аккаунте бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра. Об этом сообщает Marca.

Эвра выложил в сеть видео, где праздновал победу «Юнайтед» над ПСЖ по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Лайк со стороны 24-летнего Рабьо вызвал негативную реакцию французского клуба. Руководство напомнило игроку о необходимости демонстрировать верность клубным цветам.

4 апреля стало известно, что Рабьо может летом перейти в мадридский «Реал». Футболист отказался продлевать соглашение с парижанами и не выходил на поле в последние три месяца. Также на игрока претендовала каталонская Барселона, однако клубу не удалось договориться с Рабьо.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Юнайтед» уступил ПСЖ дома со счетом 0:2. Однако, в ответной встрече англичане сумели перевернуть ход противостояния, обыграв хозяев со счетом 3:1 и пробиться в четвертьфинал турнира.

Хавбек дебютировал в первой команде ПСЖ в 2012 году. На его счету 150 матчей в составе парижан и 14 забитых мячей.

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