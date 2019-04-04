«Реал» перехватил игрока у «Барселоны»

Мадридский «Реал» достиг соглашения о переходе полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир телеканала Canal+.

Отмечается, что руководство испанского клуба и представители игрока достигли устной договоренности. Игрок не выходит на поле в составе парижского клуба в течение последних трех месяцев: он отказался подписать новый контракт. Действующее соглашение Рабьо и ПСЖ истекает летом 2019 года. Таким образом, француз может перейти в «Реал» бесплатно.

Отмечается, что футболистом долгое время интересовалась «Барселона», однако каталонцы не сумели договориться с ним.

Рабьо выступал за молодежную команду ПСЖ, прежде чем присоединиться к основной. За парижан полузащитник дебютировал в августе 2012 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции.

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