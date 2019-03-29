Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал героем юмористической передачи на испанском телевидении, передает AS. Спортсмену, в частности, пришлось отвечать на вопрос о том, сколько раз за последний месяц у него был секс.

«А "Сантьяго Бернабеу" считается?» — поинтересовался Пике, намекая на две победные встречи против мадридского «Реала». В конце февраля «Барселона» сначала победила соперника на его стадионе в Кубке Испании (3:0), а через несколько дней сделала то же самое в рамках чемпионата (1:0).

Также Пике пошутил над принципиальным соперником «Барселоны» — «Эспаньолом». Спортсмен заявил, что у него больше денег, чем есть в бюджете клуба.

В октябре 2017-го сообщалось, что Пике поругался с партнером по сборной Испании и капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Причиной конфликта стали разногласия по поводу референдума о независимости Каталонии. Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона.

Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. С «Барселоной» он семь раз выигрывал национальное первенство и три раза — Лигу чемпионов.

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